Обеспечил доставку ТрО оружия и боеприпасов: генерал Галушкин возмутился из-за атаки на Лиева и рассказал о сотрудничестве в начале вторжения

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Бригадный генерал Юрий Галушкин возмутился из-за информационной атаки на уже бывшего в.и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева и рассказал, как в начале вторжения рф последний обеспечивал доставку ТрО оружия и боеприпасов, передает УНН.

Письмо Юрия Галушкина обнародовал на своей странице в Facebook Александр Лиев и отметил, что “не слишком фейсбучный генерал” прислал собственноручно написанный “пост” о поддержке и поручил довести до общественности.

Цитата

“На момент полномасштабного военного вторжения рф в Украину, я, бригадный генерал Юрий Галушкин, был командующим Сил территориальной обороны ВС Украины.

В те дни особенно остро стоял вопрос обеспечения оружием боеприпасами бригад и батальонов ТрО в всех областях Украины, ведь силы ТрО были образованы лишь за несколько месяцев до вторжения и их комплектация не была завершена.

28 февраля 2022 года Александр Лиев по поручению министра обороны Украины присоединился к обеспечению оружием и боеприпасами Сил ТрО. Благодаря организованной им логистической системе, в течение 30 суток в в/ч ТрО были доставлены десятки тысяч единиц оружия и десятки тонн боеприпасов и средств индивидуальной защиты. Доставка осуществлялась, в первую очередь, в зоны активных боевых действий: Киевскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Николаевскую, Харьковскую, Житомирскую, Сумскую, Полтавскую, Черниговскую, Запорожскую области. Мои собратья, командиры бригад ТрО хорошо знают Лиева и его вклад в нашу обороноспособность.

Почти круглосуточно я был с Лиевым на связи. Благодарен за его работу и утверждаю, что именно его оперативные и слаженные действия были одним из важных факторов, который дал возможность быстро развернуть Силы территориальной обороны и дать достойный отпор вооруженной агрессии рф.

Возмущает информационная атака, которую приходится переживать Александру и его семье. Хочу выразить слова поддержки. Слава Украине!” — написал генерал Галушкин.

Напомним

2 февраля СМИ обнародовали информацию, что Лиев якобы имеет российское гражданство, но 3 февраля — опровергли информацию.

Так же 3 февраля Министерство обороны Украины сообщило об увольнении по собственному желанию врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева.

“Любых фактов, которые бы подтверждали наличие у Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось”, — добавили в ведомстве.