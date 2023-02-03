Делаем все для скорейшего получения нашими воинами современных танков: обращение Владимира Зеленского
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 345-го дня полномасштабного вторжения, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Зеленского.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что Украина несмотря ни на что шагает к своей цели.
"Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в чрезвычайно жестоких боях на фронте. Но все равно этим вечером можно сказать, что Украина идет к своей цели", — подчеркнул Владимир Зеленский.
"Мы сохранили украинскую свободу. Мы защищаем ценности Украины. И мы достигнем целей нашего государства. Европейских целей нашего государства", — отметил Президент Украины.
Он сказал, что уверенность в этом "очень чувствовалась сегодня – во время саммита".
"Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем – чтобы зафиксировать это де-юре", — рассказал Владимир Зеленский.
Президент Украины также добавил, что: "Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию".
Он отметил, что готовится большая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС. А именно: большие доходы украинских компаний, больше производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов.
В конце обращения Президент Украины поблагодарил всех, кто воюет за Украину, каждого и каждую, кто помогает стране защищаться от оккупанта.