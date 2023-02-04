"К нам ехали десятки фур с вооружением": Ким рассказал, как Лиев обеспечил Николаевщину оружием в начале полномасштабного вторжения

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В начале полномасштабного вторжения России в Украину теперь уже бывший и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев помогал решать вопросы по поставкам вооружения в Николаевскую область. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

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По его словам, в то время Николаевщине сильно не хватало оружия, и именно Лиев помог с тем, чтобы регион его получил, благодаря чему удалось сдержать наступление врага.

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“Днем и ночью, несмотря на ужасно сложную логистику, со всей страны к нам ехали десятки фур с вооружением. Александр был на связи с моей командой круглосуточно, помогая решать тысячи возникающих осложнений. Благодаря его усилиям мы вооружили тероборону и добровольческие формирования по всей области - людей, которые с помощью именно этого оружия остановили врага, не дали ему закрепиться и отбросили назад”, - написал Виталий Ким.

Напомним

2 февраля СМИ обнародовали информацию, что Лиев якобы имеет российское гражданство, но 3 февраля — опровергли информацию.

Так же 3 февраля Министерство обороны Украины сообщило об увольнении Лиева по собственному желанию. Вместе с тем в ведомстве отметили отсутствие фактов, подтверждающих наличие у Лиева другого гражданства, кроме украинского.