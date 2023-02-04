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Leopard, Challenger и Abrams: Резников заявил об активном развитии танковой коалиции

Leopard, Challenger и Abrams: Резников заявил об активном развитии танковой коалиции

Алексей Резников

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. Он анонсировал поступление значительного количества современных танков, передает УНН.

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«Официально: танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. Вскоре мы с радостью будем приветствовать Леопарды, Челленджеры и Абрамсы на украинской земле. Их очень много», - написал Резников в Twitter.

Дополнение

Резников заявлял, что Украина будет использовать основные боевые танки, предоставленные странами НАТО, для контрнаступления.

Также Резников сообщил, что ведутся переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, военная помощь, танки, война, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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