Рада в ближайшее время снова продлит военное положение и мобилизацию - нардеп

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Верховная Рада в ближайшее время продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Предположительно, снова на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

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«Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Эти продления начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова на 90 дней», - написал Железняк.

Он сообщил, что соответствующие два законопроекта об утверждении указа будут внесены Президентом в ближайшее время, после чего состоится их одобрение Радой на следующей неделе.

Железняк отметил, что это будет уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны.

«До этого Рада уже принимала подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября», - добавил Железняк.

Дополнение

Перед этим Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.