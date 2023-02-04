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Большой обмен: Украина вернула из российского плена 116 защитников

Большой обмен: Украина вернула из российского плена 116 защитников

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина в рамках очередного большого обмена вернула из вражеского плена 116 человек, из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в субботу, 4 февраля, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других наших героев, - сообщил Ермак. - 87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО. Восемь бойцов ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов".

Детали

Кроме того, по данным руководителя ОП, "удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца – украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича".

"Работаем дальше. Мы вернем всех", - подчеркнул он.

Дополнение

Через координационный штаб из плена в прошлом году освободили 1456 военных.

Источник: УНН
Теги: Украина, плен, война, обмен, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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