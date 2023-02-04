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"Продолжит инвестировать в терроризм в Европе": Подоляк заявил, что рф не остановится, если не проиграет

"Продолжит инвестировать в терроризм в Европе": Подоляк заявил, что рф не остановится, если не проиграет

Михаил Подоляк

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россия не остановится, если не проиграет, передает УНН.

Цитата

«рф не остановится, если не проиграет. Она продолжит инвестировать в терроризм в Европе. И будет делать это еще более дерзко. Будет вмешиваться в национальные выборы, убивать политических оппонентов, а вспышки сепаратизма станут нормой. В таком ли мире вы хотите жить? Потому что это и есть «русский мир», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Вооруженные силы Украины имеют шанс не допустить реванша, которого так хочет рф, на востоке.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что для того, чтобы война в Украине закончилась, россия должна проиграть.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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