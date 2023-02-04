В Силах обороны введут систему Delta: правительство приняло решение по представлению Резникова

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о введении системы Delta в Силах обороны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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“По представлению министра обороны Алексея Резникова Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Delta — это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

“Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, что дает нашим военным значительное преимущество над врагом”, — отмечается в сообщении.

Кроме использования платформы военными, Правительство разрешило разместить Deltа в облаке за пределами Украины. Это позволит защитить систему от ракетных и кибератак врага.

Дополнение

Украину приняли в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), которая реализует технологическое сотрудничество вооруженных сил стран НАТО.