Тренировки украинцев на "Челенджерах" и Олимпиада без россиян: Зеленский поговорил с Сунаком

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком — речь шла о старте тренировок украинских экипажей на “Челенджерах” и Олимпиаде в Париже без представителей агрессора, передает УНН.

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“В разговоре с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на "Челенджерах". Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и долгую перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на будущей Олимпиаде в Париже”, — написал Зеленский.

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Напомним

Танкисты Вооруженных Сил Украины на этой неделе быстро освоили управление британскими танками Challenger 2.