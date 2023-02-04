Идея из параллельного мира: Вениславский о мнении, что Украина не должна бить по территории рф

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава комитета по безопасности украинского парламента и представитель президента в ВР Федор Вениславский раскритиковал мнение западных экспертов, что "Украина должна гарантировать, что ее военная техника не будет использоваться на территории российской федерации". Об этом он сказал в интервью для Bild, передает УНН.

Цитата

“У некоторых западных экспертов есть мнение, что Украина должна гарантировать, что ее военная техника не будет использоваться на территории Российской Федерации. Эта идея пришла из параллельного мира”, — сказал Вениславский.

Детали

Потому что: “Россия атакует мирные украинские города со своей территории, как и со стороны беларуси. Являются ли места, где россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, без вопросов”.

Он подчеркивает: “Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями”.

На уточнение СМИ, относится ли это к Москве, Вениславский ответил: “Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: медведев взялся угрожать "ядеркой" в случае "нападения" на Крым. У Зеленского ответили