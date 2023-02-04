С 24 февраля удалось вернуть из российского плена уже 1762 украинцев - Зеленский

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена. Об этом сообщил в обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения", - сообщил Зеленский.

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Президент также напомнил, что сегодня есть хорошая новость - еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Воины нашей армии, Национальной гвардии, теробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС.

"Мы неизменно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые удерживаются в российской неволе. И я счастлив – каждый раз, когда это удается", - резюмировал Зеленский.