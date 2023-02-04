Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Все может испортить излишняя эмоциональность: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 6-12 февраля
Все может испортить излишняя эмоциональность: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 6-12 февраля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10860

С 24 февраля удалось вернуть из российского плена уже 1762 украинцев - Зеленский

С 24 февраля удалось вернуть из российского плена уже 1762 украинцев - Зеленский

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена. Об этом сообщил в обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения", - сообщил Зеленский.

Добавим

Президент также напомнил, что сегодня есть хорошая новость - еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Воины нашей армии, Национальной гвардии, теробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС.

"Мы неизменно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые удерживаются в российской неволе. И я счастлив – каждый раз, когда это удается", - резюмировал Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, плен, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.