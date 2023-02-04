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Есть представление от СБУ в отношении лиц с российским гражданством: Зеленский рассказал об очередных шагах для очищения Украины

Есть представление от СБУ в отношении лиц с российским гражданством: Зеленский рассказал об очередных шагах для очищения Украины

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередные шаги для защиты и очищения Украины от тех, кто на стороне агрессора и отметил, что есть представление от СБУ в отношении лиц с российским гражданством. Об этом он сообщил в обращении, передает УНН.

Цитата

"Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг во исполнение санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", - заявил Зеленский.

Напомним

Как стало известно УНН накануне, в январе четырех народных депутатов от запрещенной партии “Оппозиционная платформа – за жизнь” должны были лишить мандатов из-за наличия у них российского гражданства. В феврале, вероятнее всего, такая участь может постигнуть еще пять представителей этой партии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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