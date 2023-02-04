Зеленский о ситуации на фронте: оккупант бросает все больше сил, чтобы сломать нашу защиту

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту, передает УНН.

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"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация становится жестче. Сейчас снова такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень трудно в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", - сказал Зеленский в обращении к украинцам.

Добавим

Вместе с тем, по словам Президента, стойкость украинских воинов решает все.

"Наша стойкость! Не какие-то там попытки и планы россии. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции Украины. Крепость и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство. Сохранить все элементы нашей стойкости – это гарантировать победу", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 130590 человек и сотен единиц военной техники.