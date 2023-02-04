Новости: Политика
4 февраля 2023, 21:35 • Анна Мурашко • 59895
Табачника, Клюева, Клименко и других лишили украинского гражданства
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства ряд чиновников времен президентства Виктор Януковича, передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Основанием для такого решения стало наличие у них российского гражданства.
В списке тех, кто был лишен гражданства Украины:
- экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник
- бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко
- бывший глава администрации президента Андрей Клюев
- бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко
- экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.
Также среди лишенных гражданства Украины депутаты местных советов от ОПЗЖ, в частности депутат Одесского городского совета Виктор Баранский и депутат Харьковского горсовета Никита Шенцев. А также Богдан Клюев, Виталий Слаба и коллаборационист Александр Горбылев.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram