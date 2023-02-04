Табачника, Клюева, Клименко и других лишили украинского гражданства

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства ряд чиновников времен президентства Виктор Януковича, передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Основанием для такого решения стало наличие у них российского гражданства.

В списке тех, кто был лишен гражданства Украины:

экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник

бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко

бывший глава администрации президента Андрей Клюев

бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко

экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Также среди лишенных гражданства Украины депутаты местных советов от ОПЗЖ, в частности депутат Одесского городского совета Виктор Баранский и депутат Харьковского горсовета Никита Шенцев. А также Богдан Клюев, Виталий Слаба и коллаборационист Александр Горбылев.