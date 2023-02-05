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Резников: самолеты будут

Резников: самолеты будут

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге сообщил, что партнеры по антироссийской коалиции предоставят Украине самолеты, передает корреспондент УНН.

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«Самолеты будут. Вопросы – какие», - сообщил министр.

Министр добавил, что предполагает возможность передачи и F-16, и МиГ или других моделей самолетов - это будет решаться вместе с партнерами на экспертном уровне.

Резников подчеркнул, что Украине нужна инфраструктура, подготовлены взлетные полосы, ремонтное оборудование и прочее.

Он подчеркнул, что у партнеров есть понимание и ведется работа в соответствующем направлении.

 

Источник: УНН
Теги: война
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