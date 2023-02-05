Новости: Политика
5 февраля 2023, 15:17 • Павел Ковальчук • 26970
Резников: самолеты будут
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге сообщил, что партнеры по антироссийской коалиции предоставят Украине самолеты, передает корреспондент УНН.
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«Самолеты будут. Вопросы – какие», - сообщил министр.
Министр добавил, что предполагает возможность передачи и F-16, и МиГ или других моделей самолетов - это будет решаться вместе с партнерами на экспертном уровне.
Резников подчеркнул, что Украине нужна инфраструктура, подготовлены взлетные полосы, ремонтное оборудование и прочее.
Он подчеркнул, что у партнеров есть понимание и ведется работа в соответствующем направлении.
Источник: УНН
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