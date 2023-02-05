Авария на подстанции в Одесской области: будет создана специальная комиссия

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая будет расследовать обстоятельства аварии на подстанции в Одесской области. Он добавил, что по предварительным данным инцидент не является диверсией, передает УНН.

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"Будет работать специальная комиссия, которая будет состоять из соответствующих госорганов, в том числе госэнергонадзора и энергетических компаний, которые исследуют детально причины и четкую хронологию событий. Предварительно с нашей точки зрения это не является диверсией", - сообщил он.

Детали

Кроме этого, Кудрицкий предположил, что причиной аварии стало то, что оборудование, которое несколько раз было повреждено в результате российских ракетных атак, исчерпало свой технический ресурс.

"Обычно такое оборудование имеет большее количество отказов, чем то, которое таким нагрузкам не подлежало. Вся эта серия атак на энергосистему страны сказывается иногда не только во время атак, а и какое-то время после того", - подытожил он.

Напомним

УНН сообщал, что после технологической аварии на одной из высоковольтных подстанций в Одесской области, область подверглась масштабным отключениям электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что до 40% потребителей электроэнергии в Одессе до сих пор остаются без электроснабжения.

Для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры и социальной сферы в Одессу направили 39 электрогенераторов.

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