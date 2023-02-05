При Министерстве обороны будет создан общественный антикоррупционный совет, - Резников

КИЕВ. 5 февраля. УНН. На фоне последних скандалов по закупкам в Министерстве обороны Украины, там решили создать общественный антикоррупционный совет. Об этом во время брифинга сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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«Относительно борьбы с коррупционерами. Признаю: мы не справились. У нас были акты письменного реагирования от НАПК, включая и предписания, и просьбы провести служебные проверки по работникам нашего антикоррупционного управления Министерства обороны и мы это сделали. Однако на сегодняшний день нужно полностью его перезагрузить. Я вчера встречался с ОО (общественными организациями - ред.), активистами, которые занимаются сферой антикоррупционной деятельности и с журналистами-разоблачителями, и обратился к ним с предложениями что, если они знают кого-то из своей среды или готовы делегировать людей, которые готовы прийти на работу в антикоррупционное управление и помогать нам в этом деле - мы готовы сотрудничать», - сообщил Резников.