Де-факто мы уже стали страной НАТО - министр обороны Украины

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украина де-факто уже является страной-членом НАТО, осталось принять этот вопрос де-юре. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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Он отметил, что делается все для того, чтобы поддерживать доверие партнеров, поэтому взаимодействие с ними происходит максимально прозрачно и понятно.

"Мы внедрили систему LOGFAS (Logistic Functional Area Services – ред.) это система, которая обеспечивает контроль логистический, складской и так далее. И плюс система «Каравай», которую для нас написали специалисты по цифровизации из НАТО при участии наших работников. Поэтому на сегодняшний день этот трек партнерам абсолютно понятен, контроль за оружием абсолютно понятен – от загрузки, условно, на аэродроме в США (…) и попадания непосредственно в ВСУ. (…) Поэтому, на сегодняшний день, я абсольтно смело утверждаю, что мы с вами стали страной НАТО де-факто – у нас сегодня оружие есть, системы есть… осталось принятие решения де-юре, но это вопрос не сегодняшнего дня но ближайших периодов времени", - заявил министр.

Он отметил, что вскоре Украина станет второй в мире после Франции (страны-производителя) по количеству систем CAESAR. Сейчас Украина ожидает 12 этих систем от Франции, а также Дания передает системы, которые заказывала у производителя для себя.

«И это касается многих других видов оружия», - добавил министр и отметил, что по видам вооружения пока остался только вопрос получения самолетов – но и они будут.