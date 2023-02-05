Резников: по состоянию на сейчас в беларуси нет ударных группировок, но силы обороны готовы к наступлению

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга сообщил, что по состоянию на сейчас на территории беларуси не наблюдается ударных группировок, которые способны осуществить попытку наступления на Киев, передает корреспондент УНН.

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“По состоянию на сегодня на территории беларуси мы не видим сформированных ударных группировок, способных идти на Киев”, - заявил глава Минобороны.

Резников добавил, что по оценкам украинской стороны, на полигонах в беларуси находится не более 12 тысяч российских военных. В то же время он не исключил того, что их количество может увеличиться, однако, подчеркнул, что Киев взять они не смогут.

«Наши Силы обороны держатся. Многие в телеграмме писали, что ночью будет нападение. Никакого нападения не произошло. Нужно слушать Генеральный штаб ВСУ. Ни рядом с Черниговом или Харьковом нет ударных групп. Не нужно поддаваться различным паническим вбросам. Сегодня пограничники, Нацгвардия и Силы обороны держатся. Давайте верить в них. Мы ожидаем наступления россиян, они любят символизмы. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы. Готовим с партнерами по поставкам вооружений, как давали и будут давать», – заявил Алексей Резников.