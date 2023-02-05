Резников: Украина не будет наносить удары по территории россии новыми ракетами

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать оружие большей дальности, которое обещали Соединенные Штаты, для ударов по территории россии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

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"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы обстреливаем только российские подразделения на временно оккупированной украинской территории", - в очередной раз подчеркнул министр.

Дополнение

Представитель Пентагона Пэт Райдер в пятницу, 3 февраля, сообщил, что ракеты GLSDB дальностью до 150 км войдут в новый пакет помощи Украине от США.

Позже на сайте Министерства обороны США обнародовали полный список вооружения, которое войдет в пакет военной помощи для Украины. Он включает противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS, бронетранспортеры и другую технику.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. Он анонсировал поступление значительного количества современных танков.