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Резников: Украина не будет наносить удары по территории россии новыми ракетами

Резников: Украина не будет наносить удары по территории россии новыми ракетами

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать оружие большей дальности, которое обещали Соединенные Штаты, для ударов по территории россии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы обстреливаем только российские подразделения на временно оккупированной украинской территории", - в очередной раз подчеркнул министр.

Дополнение

Представитель Пентагона Пэт Райдер в пятницу, 3 февраля, сообщил, что ракеты GLSDB дальностью до 150 км войдут в новый пакет помощи Украине от США.

Позже на сайте Министерства обороны США обнародовали полный список вооружения, которое войдет в пакет военной помощи для Украины. Он включает противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS, бронетранспортеры и другую технику.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. Он анонсировал поступление значительного количества современных танков.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, военная помощь, война, Алексей Резников
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