ЕСПЧ продолжит рассмотрение дел против россии: Сокоренко объяснила процедурные моменты

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Европейский суд по правам человека в пятницу, 3 февраля, еще раз подчеркнул, что рассмотрение дел против рф не остановится. Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко на своей странице в Facebook объяснила процедурные моменты, передает УНН.

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"Самое главное: ЕСПЧ имеет компетенцию рассматривать дела о действиях\бездействии, которые имели место до 16 сентября 2022 года, то есть даты, когда россия перестала быть стороной Конвенции о защите прав человека и основных свобод; должность судьи ЕСПЧ от россии отменена, для рассмотрения дел будет назначаться судья ad hoc (для этого, - ред.) из числа действующих судей; ЕСПЧ может продолжать рассмотрение заявлений, даже если российские власти не сотрудничают с судом", - пояснила она.

Детали

Сокоренко отметила, что из-за этого ЕСПЧ уже вынес несколько важных решений, в частности признал приемлемость дела "Украина и Нидерланды против россии" о захвате в 2014 году части Донбасса. Она добавила, что сейчас суд рассматривает 8 межгосударственных дел против агрессора:

Грузия против россии (II);

Грузия против россии (IV);

Украина против россии (по Крыму);

Украина и Нидерланды против россии;

Украина п. россии (VIII) - иск о захвате моряков;

Украина против россии (IX) - иск о политике ликвидации оппонентов на территории государств-членов Совета Европы;

Украина п. россии (X) - иск о полномасштабном вторжении;

россия v. Украина - иск о российской версии агрессии против Украины.

Также, отметила Сокоренко, по состоянию на начало февраля 2023 года в производстве ЕСПЧ находится более 16,700 индивидуальных заявлений против рф. Она отметила, что отказ россии от участия в рассмотрении дел не означает автоматического принятия судом жалоб заявителя. Зато требование предоставления доказательств для подтверждения того, что соответствующий иск юридически и фактически обоснован, остается.

Напомним

В конце января ЕСПЧ в рамках дела "Украина и Нидерланды против россии" по сбиванию самолета Malaysia Airlines рейса MH17 возле Донецка признал, что по состоянию на 11 мая 2014 года эти территории были оккупированы рф.