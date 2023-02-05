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В Украине к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет - министр обороны

В Украине к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет - министр обороны

КИЕВ. 5 февраля. УНН. За более чем полгода широкомасштабной войны к эксплуатации в Украине допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет. А утвержденная ракетная программа, в свою очередь, позволяет нашему ОПК получать заказы. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Детали

Также он сообщил о ряде крупных проектов, которые сейчас находятся на стадии масштабирования.

«В частности есть такой проект «Глаза». Это более 1200 экипажей дронов по всей линии фронта. Они обеспечивают в режиме реального времени картинку с поля боя. Надо поддерживать этот проект, потому что он дает преимущества и сохраняет жизни наших воинов», — отметил Министр обороны Украины.

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Источник: УНН
Теги: БПЛА, война, Алексей Резников
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