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"Это геноцид": первая леди Украины осудила последние ракетные удары по Харькову и Херсону

"Это геноцид": первая леди Украины осудила последние ракетные удары по Харькову и Херсону

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что "военной логики" в действиях россии нет, и их желание заключается в том, чтобы "превратить города в руины и убивать", передает УНН.

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"Харьков и Херсон. Ежедневно обстреливаются жилые кварталы и больницы. Сегодня – университет. Никакой военной логики, только желание рф превращать города в руины и убивать. Это геноцид, который должен восприниматься миром как бессмысленный террор и абсолютное зло", - говорится в сообщении.

Добавим

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что четыре человека пострадали в результате падения российской ракеты С-300 возле жилого дома, еще один пострадал в результате попадания ракеты в здание вуза.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Херсон также подвергся обстрелу со стороны россии. В результате обстрела повреждены жилые дома, больница, школа, автовокзал, банк и почта.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, Харьков и Харьковская область, Елена Зеленская
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