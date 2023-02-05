Санкционный шаг Украины против атомной отрасли рф: обращение Президента Украины Владимира Зеленского

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 350-го дня полномасштабного вторжения, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.

Детали

В своем традиционном вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "санкционном шаге" Украины против атомной отрасли РФ.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. И это не последнее решение по этой их отрасли", — сообщил Президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что смысл таких шагов в том, "чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии".

"Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Российские ракеты неоднократно шли по траекториям над ядерными объектами Украины", — добавил Президент Украины.

Также Владимир Зеленский заявил о том, что "государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами".

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил тех, "кто привлечен к ликвидации последствий энергетической аварии в Одесской области". Он сообщил, что "восстановительные работы продолжаются круглосуточно. По состоянию на данный момент без электроснабжения – сотни тысяч человек в Одесском регионе".

Президент Украины также отметил о том, что "оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое".

"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", - сказал Зеленский.

В конце обращения Президент Украины добавил: "Очень тяжело на Донецком направлении – ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время."