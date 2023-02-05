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Буданов возглавит Министерство обороны – Арахамия подтвердил кадровые перестановки

Буданов возглавит Министерство обороны – Арахамия подтвердил кадровые перестановки

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, а Алексей Резников переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, передает УНН.

Цитата

"Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем", — сообщил Арахамия.

Детали

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил на своей странице в Telegram, что Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны "что абсолютно логично для военного времени".

Также Арахамия заявил о том, что "Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по «Рамштайну» и необходимость «поднять» Министерство, которое должно делать больше".

К этому Давид Арахамия сообщил о еще некоторых кадровых изменениях. Василий Малюк будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко – главой МВД.

"Логика та же самая. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", - добавил Арахамия.

Источник: УНН
Теги: власть
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