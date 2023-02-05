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Ермак прокомментировал введение санкции Украиной против атомной отрасли рф

Ермак прокомментировал введение санкции Украиной против атомной отрасли рф

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины прокомментировал введение санкций Украиной против атомной отрасли россии, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Андрея Ермака.

Цитата

"Украина сделала свой шаг. Санкции должны быть жесткими и от наших союзников", - сообщил Ермак.

Напомним

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России.

Источник: УНН
Теги: санкции, Андрей Ермак
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