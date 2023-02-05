Новости: Политика
5 февраля 2023, 23:51 • Полина Харченко • 15285
Ермак прокомментировал введение санкции Украиной против атомной отрасли рф
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины прокомментировал введение санкций Украиной против атомной отрасли россии, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Андрея Ермака.
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"Украина сделала свой шаг. Санкции должны быть жесткими и от наших союзников", - сообщил Ермак.
Напомним
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России.
Источник: УНН
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