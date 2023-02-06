Совет ЕС одобрил седьмой военный пакет помощи на сумму 500 млн евро

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Совет Евросоюза одобрил военную помощь Вооруженным силам Украины на 500 миллионов евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Детали

2 февраля, накануне саммита между Европейским союзом и Украиной Совет ЕС принял меры в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые предусматривают дальнейшую военную помощь ВСУ.

По информации пресс-службы ЕС в седьмой пакет помощи вошла поддержка в 500 миллионов евро и 45 миллионов евро на поддержку тренировочной Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM Ukraine).

«Украина должна получить всю необходимую военную технику и подготовку для защиты своей территории и своего народа от российской агрессивной войны. Они не просто защищают свою страну, они также защищают наши общие ценности и основные принципы международного права. Сегодняшние новые меры посылают четкое сообщение в решающее время: мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно», – сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Таким решением ЕС усиливает поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ, а также в защите гражданского населения от агрессивной войны со стороны России, сообщили в Совете ЕС.

В совете Евросоюза отметили, что таким образом, общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины составит 3,6 миллиарда евро.

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