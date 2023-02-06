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"Слышу впервые" - Резников о новой должности в правительстве

"Слышу впервые" - Резников о новой должности в правительстве

Алексей Резников

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможном переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом он заявил в комментарии Фактам ICTV, пишет УНН.

Цитата

"Я могу прокомментировать, что это для меня является новостью. У меня ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с Президентом Украины, верховным главнокомандующим", - сказал министр.

Детали

По словам Резникова, он впервые слышит о таком предложении, но если бы он его получил, то отказался бы от должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только Президент, в соответствии с Конституцией Украины. Назначение на новую должность в любые министерства, естественно, обсуждаются по закону. О Минстратегпроме я слышу впервые.

Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от Президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", - отметил он.

Дополнение

Накануне глава парламентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и ряде других ведомств.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны, Кабмин, Давид Арахамия, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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