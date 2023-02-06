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Официально: Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Официально: Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду на утверждение указы о продлении военного положения и мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Соответствующие проекты закона об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" зарегистрированы 6 февраля под номерами 8419 и 8420 соответственно.

Первым предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 19 февраля 2023 сроком на 90 суток.

Вторым – срок проведения общей мобилизации продлевается с 19 февраля 2023 года на 90 суток.

Дополнение

Это будет уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны.

До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Источник: УНН
Теги: ВР, указы, мобилизация, война, военное положение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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