Официально: Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду на утверждение указы о продлении военного положения и мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Соответствующие проекты закона об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" зарегистрированы 6 февраля под номерами 8419 и 8420 соответственно.

Первым предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 19 февраля 2023 сроком на 90 суток.

Вторым – срок проведения общей мобилизации продлевается с 19 февраля 2023 года на 90 суток.

Дополнение

Это будет уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны.

До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.