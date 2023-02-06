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Украина готова оказать помощь пострадавшей от землетрясения Турции - Зеленский

Украина готова оказать помощь пострадавшей от землетрясения Турции - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина готова предоставить Турции необходимую помощь для преодоления последствий разрушительного землетрясения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Выражаю искренние соболезнования Президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших из-за землетрясения на юго-востоке Турции. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля утром.

Источник: УНН
Теги: Украина, землетрясение, Турция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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