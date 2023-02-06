Нардеп Абрамович написал заявление о сложении мандата - Арахамия

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что заявление о сложении мандата написал бывший член ОПЗЖ, народный депутат Игорь Абрамович, пишет УНН.

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"Сегодня написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович, - сообщил в Telegram Арахамия. - Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий так же станет примером для подражания для других депутатов от запрещенной ОПЗЖ".

Детали

Арахамия призвал "других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать этому примеру". "Пора уже наконец почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", - указал он.

Дополнение

Глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов еще по меньшей мере двух нардепов.

Как сообщалось, Королевская и ее муж написали заявления на сложение мандатов нардепов.