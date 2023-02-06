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Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет - Арахамия

Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет - Арахамия

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет, будут назначать только глав МВД и СБУ, сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в понедельник, 6 февраля, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", - сообщил Арахамия.

Ранее

Накануне глава парламентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и ряде других ведомств.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможной новой должности в правительстве.

Источник: УНН
Теги: СБУ, МВД, ВР, Минобороны, разведка, Давид Арахамия, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
Резников Алексей
Резников Алексей
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