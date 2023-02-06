Новости: Политика
6 февраля 2023, 10:33 • Юлия Шрамко • 15990
Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет - Арахамия
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет, будут назначать только глав МВД и СБУ, сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в понедельник, 6 февраля, в Telegram, пишет УНН.
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"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", - сообщил Арахамия.
Ранее
Накануне глава парламентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и ряде других ведомств.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможной новой должности в правительстве.
Источник: УНН
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