Свой среди чужих: Арахамия сообщил о сложении мандата нардепом Абрамовичем

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня в своем телеграм-канале глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что народный депутат от бывшей фракции ОПЗЖ, а ныне Сопредседатель депутатской группы «Восстановление Украины» Игорь Абрамович слагает депутатский мандат.

При этом лидер парламентского монобольшинства отметил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. В связи с этим, Арахамия выразил надежду, что и сегодняшнее решение Абрамовича о сложении депутатских полномочий так же станет примером для подражания другими депутатами от запрещенной ОПЗЖ.

«Поэтому призываю других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать примеру. Пора уже наконец почувствовать настроения общества на 11 месяце полномасштабной войны», - обратился Арахамия к депутатам из запрещенной фракции ОПЗЖ.

Правда, судя по сообщению, сам Арахамия не отождествляет Абрамовича с остальными депутатами из ОПЗЖ, называя последнего скорее «своим среди чужих в тылу пятой колонны».

«Хотя, Игорь (Абрамович - ред.) со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно взглянуть на «синхронность» его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, - свой среди чужих в тылу пятой колонны», - резюмировал Арахамия.

Не обошел глава пропрезидентской фракции и созданную Абрамовичем в парламенте депутатскую группу «Восстановление Украины», отметив, что последняя последовательно поддерживает все важные для будущего страны и отпора агрессору законодательные решения, благодаря чему в самые тяжелые месяцы войны укрепила стойкость парламента перед внешним агрессором.

Напомним, 15 марта 2022 года стало известно о выходе депутата Игоря Абрамовича из состава еще не запрещенной на то время фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь».

В дальнейшем, 22 мая, Игорь Абрамович создал в Верховной Раде депутатскую группу «Восстановление Украины», сопредседателем которой он был избран. За время парламентской каденции Игорь Абрамович неоднократно признавался самым результативным депутатом по количеству разработанных и принятых законопроектов среди депутатов фракции «ОПЗЖ», при этом голосование депутата чаще всего происходило вопреки общей линии голосования фракции. В Верховной Раде политик занимает должность заместителя председателя крупнейшего и самого влиятельного парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также входит в состав Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов.