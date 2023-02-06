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россия готовится 10 сентября провести "выборы" на оккупированных территориях - британская разведка

россия готовится 10 сентября провести "выборы" на оккупированных территориях - британская разведка

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Российские оккупационные власти планируют провести так называемые выборы на оккупированных территориях 10 сентября, чтобы представить захваченные территории "как неотъемлемые части" рф. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 1 февраля председатель совета федерации рф валентина матвиенко анонсировала "региональные выборы" на территории временно оккупированных в 2022 году регионах Украины.

По ее словам, так называемые выборы пройдут в один день голосования в рф 10 сентября - на эту дату на всей территории страны-агрессора запланировано голосование.

По данным разведки Соединенного Королевства, этот шаг призван "представить территории как неотъемлемые части" россии.

Цитата

"Это следует за продолжающимися усилиями по "русификации" оккупированных территорий, которые включают пересмотр систем образования, связи и транспорта", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские лидеры выдвинут аргумент для оправдания оккупации, хотя демократические российские выборы пока и не доступны избирателям.

Дополнение

Согласно избирательному законодательству рф, президентские выборы в россии ожидаются в воскресенье, 17 марта 2024 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что владимиру путину нужно готовиться к гробу, а не выборам.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Украина, оккупация, война, разведка
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