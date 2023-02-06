Politico: десятый пакет санкций против рф исправит уже принятые ограничения

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министры по делам Европы стран-членов ЕС сегодня обсуждают десятый пакет санкций против рф, однако, это будет скорее исправлением уже принятых ограничений, со ccылкой на некоторых дипломатов сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, министры по делам Европы из разных столиц ЕС собираются сегодня в Брюсселе, чтобы подготовить самит лидеров, назначенный на четверг и пятницу.

"Украина занимает важное место в повестке дня, министры собираются обсудить, создавать ли специальный трибунал для судебного преследования российских чиновников, обвиняемых в военных преступлениях", - пишет издание.

Они, как указано, также будут обсуждать "использование замороженных российских активов, поскольку требования использовать замороженные резервы центрального банка становятся все более громкими". "Но высокопоставленные дипломаты настаивают, что этот вопрос остается очень противоречивым, и некоторые лидеры ЕС убеждены, что нет способа использовать наличные деньги российского государства, не нарушая международное право", - указывается в сообщении.

Также отмечается, что обсудят десятый пакет санкций против россии.

"Некоторые дипломаты утверждают, что с точки зрения экономических санкций следующие санкции не будут настоящим "пакетом", а скорее исправят существующие ограничения, поскольку осталось не много того, что можно добавить", - пишет издание.

Дополнение

ЕС готовит к 24 февраля десятый пакет санкций против россии на 10 млрд евро.