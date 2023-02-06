Резников обсудил с президентом ПА НАТО внедрение стандартов Альянса

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников встретился в Киеве с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям и обсудил вопросы евроатлантической интеграции Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Детали

Резников обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям также внедрение стандартов НАТО в сектор Сил безопасности и обороны Украины.

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“Обсудили также ожидания от саммита НАТО 2023 года, внедрение STANAG (Standardization Agreement, стандарты НАТО – ред.) в нашем секторе безопасности и обороны. россия потерпит поражение, а военные преступники будут наказаны”, – указал Резников.

Дополнение

Ранее Резников заверил, что военный конфликт между россией и НАТО невозможен, поскольку российский диктатор владимир путин знает, что проиграет.