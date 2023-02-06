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Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию - Кулеба

Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания", - написал Кулеба после информации о мощном землетрясении в Турции.

Позже в том же регионе произошло еще одно мощное землетрясение.

Дополнение

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля в 4:17 по местному времени в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш в Турции. Интенсивно землетрясение ощущали в окрестных провинциях. Оно также затронуло соседнюю с Турцией Сирию.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 1200 человек.

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля утром.

Турция расположена на вершине крупных разломов и часто подвергается землетрясениям. Около 18 000 человек погибли в результате мощных землетрясений, которые поразили северо-западную Турцию в 1999 году.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, землетрясение, Турция, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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