Российские оккупанты завезли на ЗАЭС персонал с Калининской АЭС - Энергоатом

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Российские захватчики завезли на Запорожскую АЭС персонал с Калининской АЭС, сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram, пишет УНН.

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"На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию прибыл персонал с Калининской АЭС. Атомщики из рф, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции. Среди «заезжих гастролеров» – инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители «атомных специальностей»", - сообщили в Энергоатоме.

Детали

По данным НАЭК, "захватчики обещают им подготовку на полномасштабном тренажере". "Но украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам, - добавили в Энергоатоме. - Так или иначе, повышать квалификацию российским «гастарбайтерам» теперь негде. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода да еще и предлагают перевезти в Энергодар семьи".

"В то же время предателям с ЗАЭС, подписавшим контракт с фейковым АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», значительно уменьшили зарплату. Кроме того, коллаборационистам анонсировали еще и отмену трудового стажа и заработанных «за Украину» отпусков. Потому что рашисты умеют только обещать золотые горы, и дальше обещаний дело не идет", - говорится в сообщении.

Энергоатом в очередной раз призвал атомщиков "не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее".

Дополнение

МАГАТЭ в начале февраля сообщила, что эксплуатационное состояние реакторов ЗАЭС остается таким же, как и в предыдущие недели, а именно четыре блока находятся в режиме холодной остановки, а два — в горячей.