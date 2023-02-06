Главу МАГАТЭ ждут в москве на этой неделе: встреча с путиным не запланирована

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси ждут на этой неделе в москве, но его встреча с российским диктором владимиром путиным не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

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"Нет, встреча Гросси и путина на этой неделе не планируется", - сказал песков.

Он подчеркнул, что "Гросси ждут в россии его коллеги из росатома и из министерства иностранных дел", а при необходимости могут быть привлечены и другие министерства и ведомства.

песков утверждает, что "в россии ожидают субстантивные переговоры", которые пройдут на обозначенном уровне.

Ранее заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков подтвердил, что Гросси прибудет на этой неделе в москву, будет обсуждаться зона безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Дополнение

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции ухудшается, поэтому необходимо ввести промежуточные меры для защиты ядерного объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Чиновники обсудили безопасность на АЭС Украины, в частности на Запорожской.