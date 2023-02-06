"Он на своем месте": пользователи соцсетей поддержали решение не увольнять Резникова

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Пользователи социальных сетей приветствуют решение не увольнять Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарии украинцев в соцсетях.

Детали

В частности, под постом народного депутата Марьяны Безуглой, которая сообщила об отказе “Слуг народа” на этой неделе принимать кадровые изменения в оборонном ведомстве, украинцы благодарят за такую позицию и отмечают, что Резников находится на своем месте.

“Резникова и Буданова надо сохранить на их должностях. Они абсолютно на своем месте”, “Это правильно. Не стоит идти на поводу у журналистов а-ля Бутусов, которые только расшатывают Украину во время войны, чтобы путем фейков и перекручиваний ослабить нас”, “И это правильно, коней на переправе не меняют! Ура! Резников наш Министр обороны Украины!”, - пишут в комментариях.

Вместе с тем, ряд экспертов выразил свою поддержку Алексею Резникову, отметив, что он является эффективным на своей должности. Так политолог Олег Саакян отметил, что за все годы независимости Резников лучше всех проявил себя на посту министра обороны.

“Считаю ли я, что есть на замену Резникову кто-то лучше? - Нет. Был ли за все годы независимости кто-то, кто проявил себя на этой должности лучше, чем Резников? - Нет. Считаю ли я, что замена министра обороны сейчас пойдет к лучшему? - категорически нет”, - отметил Саакян.

Подобное мнение высказал у себя в Facebook и бизнесмен Гарик Корогодский, который отметил, что увольнение Резникова не пойдет на пользу стране.

“Знаю Резникова очень много лет. Знаю, что сейчас его пытаются сбить. Возможно, у тех, кто этим занимается, все получится, и Резников уйдет из МО. И вы, кто этим занимается, добьетесь своего. Вы победите. А Украина вряд ли”, - написал предприниматель.

Руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко заметил, что есть признаки умышленного смещения фокуса с успехов министерства на проблемы в его работе.

“Вся эта история очень напоминает 2018-2019 годы, когда умелые манипуляторы использовали медиа и общественных активистов для того, чтобы расколоть общество, навязать байки о торговле на крови. Сейчас история повторяется: на основе определенных деталей навязывается ложное представление целого, и это влечет за собой цепочку необратимых событий. И участие в этих коммуникационных фокусах принимают одни и те же технологи.

Между тем, для эффективного управления государством существует много инструментов, не только увольнение и назначение.

Я доверяю команде Алексея Резникова и считаю ошибкой президента потенциальное увольнение его с должности министра обороны”, - заявил Биденко.

Напомним

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что анонсированных ранее кадровых изменений в Министерстве обороны Украины на этой неделе не будет.

Нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая объяснила, что такое решение обусловлено тем, что отставка Алексея Резникова “несет риски для системы”.