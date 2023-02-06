ЕС готовится принять Зеленского на саммите в Брюсселе - FT

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Европейский Союз готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе, который пройдет на этой неделе. Об этом рассказали собеседники Financial Times и подчеркнули, что сорвать визит украинского лидера могут проблемы по безопасности, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Зеленский выступит на специальной сессии Европейского парламента, и, вероятно, это будет его второй визит за пределы Украины с начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. На прошлой неделе президент принимал в Киеве президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Отвечая на вопрос о перспективе визита в Брюссель, он отметил, что обеспокоен вопросом безопасности, связанным с такой поездкой.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", – сказал Зеленский журналистам 3 февраля, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

По словам спикера председателя Евросовета, есть "открытое приглашение" украинского президента посетить Брюссель. Пресс-секретарь президента Европарламента Роберты Метсолы и представитель Зеленского отказались от комментариев, пишет издание.

Дополнение

Единственным зарубежным визитом Зеленского после вторжения россии в Украину стала поездка в Вашингтон в декабре 2022 года, где он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании Конгресса.

В четверг, 9 февраля, 27 лидеров ЕС должны встретиться в Брюсселе на саммит, где среди прочего будет обсуждаться ситуация в Украине.

Напомним

Министры по делам Европы стран-членов ЕС сегодня, 6 февраля, обсуждают десятый пакет санкций против РФ, однако, это будет скорее исправлением уже принятых ограничений.