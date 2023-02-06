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Рада поддержала сложение Абрамовичем мандата. Теперь в ВР осталось 409 нардепов

Рада поддержала сложение Абрамовичем мандата. Теперь в ВР осталось 409 нардепов

КИЕВ. 6 февраля. УНН. ВР во время сегодняшнего заседания поддержала решение народного депутата Игоря Абрамовича о сложении мандата нардепа. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

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«Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины И.Абрамовича
За – 317. Это единственное сложение мандата за сегодня», - сообщил Железняк.

При этом он заметил, что другие заявления почему-то не поступили, и добавил – «летят из ОАЭ». Вероятно имея в виду нардепа Наталью Королевскую и ее мужа, нардепа Юрия Солода.

Добавим

В Верховной Раде сейчас осталось 409 депутатов. На момент избрания ВР 9 созыва в ее состав входило 424 нардепа из 450 предусмотренных Конституцией (количество было уменьшено из-за временной оккупации территории Украины).

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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