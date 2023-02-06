ВР признала чвк "вагнер" международной преступной организацией

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада одобрила признание ЧВК “вагнер” международной преступной организацией, а также постановление о признании российских частных военных компаний террористическими организациями, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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"Рада признала чвк “вагнер” международной преступной организацией (№8397). За – 333. Также парламент обратился к правительствам и парламентам стран мира признать чвк «вагнер» международной преступной организацией", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram и позже добавил: "Российские частные военные компании признаны террористическими организациями! За - 336".

То же подтвердил нардеп Ярослав Железняк: "Рада приняла постановление 8397 о признании частной военной компании «вагнер» международной преступной организацией. Также приняли 3735 постановление о признании российских частных военных компаний террористическими организациями".

Дополнение

Руководителю чвк "вагнер" пригожину сообщили о подозрении.