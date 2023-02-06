Вступление-2023: Рада поддержала возможность мультитеста как альтернативы ВНО и в этом году

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в этом году государственной итоговой аттестации и возможность проведения национального мультипредметного теста (НМТ) во время вступительной компании 2023 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

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"Рада одобрила 8228-1 по государственной итоговой аттестации и вступительной компании 2023 года. Только за основу, за - 304. Отмена ГИА, поступление по НМТ. Порядок и предметы НМТ утверждает Кабмин", - сообщил Железняк.

Детали

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук отметил, что речь идет о принятии ВР за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению правительственного проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной компании 2023 года».

Законопроектом, по его словам, предлагается дополнить законы Украины «О полном общем среднем образовании», «О профессиональном предвысшем образовании» и «О высшем образовании» положениями, которыми предусмотрено, что:

соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации;

в 2023 году прием на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования и высшего образования для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется без соблюдения требований вышеупомянутых законов в особом порядке, определенном Министерством образования и науки;

финансирование мероприятий по организации и проведению вступительных испытаний для получения высшего образования степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется за счет расходов, предусмотренных в 2023 году бюджетной программой «Осуществление внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями», и за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Дополнение

В этом году поступающие смогут подать до 20 заявлений, но не более 5 заявлений на места госзаказа. Кроме того, конкурсный балл должен составлять не менее 130. Однако, эти требования не будут применяться к детям погибших защитников и защитниц Украины.