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И без пошлины: нардепы сняли еще одно ограничение для импорта беспилотников и прицелов

И без пошлины: нардепы сняли еще одно ограничение для импорта беспилотников и прицелов

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Украине беспилотники, коллиматоры, прицелы ночного видения и тепловизоры освободили от НДС и пошлины. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины, передает УНН.

Цитата

"Теперь беспилотники, коллиматоры, прицелы ночного видения, тепловизоры, приборы ночного видения и монокуляры освобождаются от НДС и пошлины. В целом – 331. Важный законопроект, который очень облегчит работу волонтеров", - написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Детали

Нардеп Ярослав Железняк разъяснил, что Рада одобрила законопроекты №8360/ 8361-д об освобождении от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и, по обращению волонтерских организаций, добавили рации.

Сразу в целом. За 331 и 326 - голосов.

По его словам, сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров.

"Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями", - резюмировал Железняк.

Источник: УНН
Теги: Украина, НДС, законопроект
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