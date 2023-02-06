С первого дня войны он помогает городу - мэр Харькова о решении депутата Абрамовича сложить мандат

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале высказался по поводу сегодняшнего решения Сопредседателя депутатской группы “Восстановление Украины” Игоря Абрамовича сложить депутатский мандат. По словам Терехова, он уважает решение нардепа, которого называет своим другом, передает УНН.

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“Игорь Абрамович — бизнесмен и политик — уходит из Верховной Рады. Складывает мандат. Это его решение, которое он принял сам и которое я уважаю и понимаю. И поддерживаю как само решение, так и моего друга Игоря Абрамовича”, — прокомментировал Терехов.

При этом мэр Харькова отметил, что не смотря на оппозиционное прошлое Абрамовича, политик всегда отличался четкой проукраинской позицией.

“Игорь (Абрамович — ред.) всегда, когда существовала фракция ОПЗЖ, был в ней „белой вороной“ — человеком, которого от большинства его коллег отличала четкая проукраинская позиция. Именно проукраинская, без каких-либо намеков на возможность даже в мельчайшем поступиться национальными интересами страны” — отметил Терехов.

Также, по словам Харьковского городского головы, Игорь Абрамович с первого дня широкомасштабной войны всячески помогает родному Харькову.

“Он сразу взялся помогать Харькову, патриотом которого был всегда. Гуманитарную помощь, которую он направлял в родной город, можно считать десятками тонн. Каждый день он звонил и спрашивал, чем еще надо помочь? И находил необходимое, даже, если найти его было невозможно, и отправлял его в Харьков, своим землякам”, — Терехов о помощи Абрамовича родному городу.

По убеждению мэра Харькова, после сложения депутатского мандата Игорь Абрамович как патриот Украины и харьковчанин и в дальнейшем будет делать всё для поддержки своего родного города.

Напомним, Игорь Абрамович, украинский политик, который входит в ТОП-25 самых состоятельных депутатов Украины IX созыва.

В первый день полномасштабного вторжения нардеп вышел из рядов фракции ОПЗЖ и создал депутатскую группу “Відновлення України”, сопредседателем которой был избран.

За время депутатской каденции, Абрамовича неоднократно признавали самым результативным депутатом среди однопартийцев по количеству разработанных и принятых законопроектов.