ВР обратилась к властям Грузии с просьбой перевести Саакашвили на лечение за границу

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во время заседания Верховной Рады Украины народные депутаты поддержали постановление об обращении к властям Грузии, а также к международным организациям относительно перевода бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу нардепа Алексея Гончарука в Telegram.

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"Саакашвили необходимо лечение. Судя по опубликованным фото, его состояние критическое", - отметил нардеп.

В свою очередь глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила: "Михеил должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, которая ценит жизнь каждого гражданина. Но и ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. И наш долг - напоминать об этом и Грузии, и Европе, и миру".

Детали

В постановлении Верховная Рада призвала грузинские власти обеспечить Саакашвили необходимой медицинской помощью, надлежащими условиями содержания, а также предоставить Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к нему.

Кроме этого, парламент обратился к правительству Грузии с просьбой разрешить срочно перевезти политика за границу для оказания необходимого лечения, учитывая тяжелое состояние политика. Также ВР обратилась к Европарламенту, Совету Евросоюза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС с просьбой "усилить политический диалог" с грузинскими властями относительно "срочного перевода в европейские или американские медицинские учреждения" Саакашвили.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины 2 февраля призвало грузинские власти немедленно прекратить издеваться над бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили в заключении и передать его Украине.

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