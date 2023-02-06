Зеленский внес в ВР проект постановления о назначении Малюка главой СБУ

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Малюка на должность Главы Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на ВР.

Детали

Как указано на сайте ВР, Зеленский 6 февраля внес проект постановления о назначении Малюка на должность Главы СБУ. Сейчас Малюк исполняющий обязанности.

Отмечается, что Зеленский лично будет представлять это представление на пленарном заседании ВР.

Дополнение

Ранее Арахамия сообщил, что в.и.о. министра внутренних дел Игоря Клименко и в.и.о. Службы безопасности Украины Василий Малюк будут назначены на постоянные должности.