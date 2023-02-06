Украина среди первых объявила о готовности помочь Турции – посол

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина среди первых провозгласила готовность помочь Турции из-за разрушительного землетрясения. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Бондарь в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

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«Автоматически как было известно о самих толчках и об объемах разрушений - Турция обратилась к международному сообществу о помощи по линии чрезвычайных ситуаций и конечно сейчас каждая из стран реагирует насколько может. Мы среди первых провозгласили готовность помочь. И сейчас коммуникация по поводу того, чем мы можем помочь», - рассказал Бондарь.

Кроме того, он рассказал чем занимается оперативный штаб, созданный при посольстве.

«Прежде всего мы занимаемся тем, чтобы помочь спасателям - оформить эти необходимые документы и обеспечить их прибытие на место - это первоочередная задача. Параллельно так же важно - координируем с органами власти вопрос по украинцам. Выясняем есть ли кто-то среди пострадавших. Пробуем проверить тех кто проживал по регистрации, имел жилье или снимал и также привлекаем все возможные способы для получения информации в регионе. Также работаем над тем, что мы возможно будем координировать предоставление любой другой помощи от государства для тех кто пострадал. Но это будет позже».

Дополнение

Союзник по НАТО Турция попросила международную помощь после разрушительного землетрясения. Члены Альянса мобилизуют поддержку.

Зеленский заявлял, что Украина готова оказать Турции необходимую помощь для преодоления последствий разрушительного землетрясения.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, что сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия в Турции. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала.