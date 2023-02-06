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Зеленский собрал Ставку: обсудили позиции Сил обороны на Бахмутском направлении и данные разведки о планах врага

Зеленский собрал Ставку: обсудили позиции Сил обороны на Бахмутском направлении и данные разведки о планах врага

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки уделили внимание позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Руководство Вооруженных Сил и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Отдельное внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами”, — говорится в сообщении.

Также была заслушана информация от разведки относительно возможных действий врага в ближайшее время.

“Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов”, — отмечается в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что Бахмут становится более изолированным от маршрутов снабжения ВСУ.

Украинская разведка заявляла, что следующее наступление рф возможно на трёх направлениях.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский
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